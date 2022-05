Conference, l’Albania teme l’assalto dei tifosi senza biglietto: «Non c’erano le condizioni per ospitare la finale»

È caos totale per la finale di Conference League prevista a Tirana. La capienza dello stadio è limitata a 19.500 spettatori. I biglietti sono esauriti. La vendita è stata gestita malissimo.

Ora si teme che Tirana venga presa d’assalto da tifosi sprovvisti di biglietto. Il CorSport scrive:

“Solo da Roma infatti sono stati programmati più di undici charter che partiranno il giorno della partita, poi altri anche da Rotterdam. In un aeroporto più piccolo di Ciampino quindi c’è il rischio di un contatto tra due tifoserie che hanno diversi trascorsi non amichevoli. Ecco perché il rischio aumenta per il punto di incontro dei tifosi organizzato dalla Uefa che vedrà due cortei muoversi verso lo stadio ma con un rischio di contatto ancora più elevato”.

Kejdi Tomorri, presidente della Federcalcio albanese ha lanciato l’allarme, riportato dal Messaggero.

«Dall’Italia sono attese 60-70 mila persone, ovviamente in maggioranza senza biglietto. Dall’Olanda ne arriveranno altre 20 mila. Non eravamo nelle condizioni di ospitare questa finale per alcune difficoltà fuori dal campo come la capacità dell’aeroporto e la mobilità».