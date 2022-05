Colpisce con la racchetta un bambino e non viene squalificata, polemiche al Roland Garros (VIDEO)

Prima o poi doveva succedere, anche solo per un calcolo delle probabilità. Le racchette, scagliate con violenza a terra, rimbalzano. E stavolta hanno colpito un bambino in faccia. E’ successo al Roland Garros, durante il match tra la russa Alexandrova e Irina Begu, scatenando un mezzo putiferio.

La rumena, nervosa come spesso accade ai tennisti quando giocano male e perdono ha lanciato verso la sua panca, un gesto di stizza nemmeno troppo violento. La racchetta è rimbalzata ed è finita in tribuna colpendo un bambino, che è scoppiato a piangere.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I

— Damian Kust (@damiankust) May 26, 2022