«C’è vita oltre il Psg», la stampa spagnola prova a convincere Mbappé che il club è “maledetto”

La commovente partecipazione dei giornali per convincerlo a venire a Madrid. As fa un pezzo per ricordare che chi ha lasciato il Psg poi ha vinto

E’ quasi commovente lo spirito di partecipazione della stampa spagnola alla vicenda di Mbappé al Real Madrid – almeno la parte “madridista”, in Catalogna non se lo filano proprio. Una trattativa che da chiusa ora sta prendendo i toni del “mistero”. I giornali provano a far la loro parte. Diario As per esempio apre la sua home page con un pezzo che è un chiaro messaggio al francese: “C’è vita oltre il Psg”. Un articolo che riepiloga tutti i successi dei giocatori che hanno avuto il coraggio di lasciare la corazzata francese.

Un pezzo nel quale si buttano le “eliminazioni sorprendenti, le battute d’arresto difensive e, soprattutto, giocatori che cambiano radicalmente il loro modo di giocare a causa della pressione generata nel club” degli ultimi dieci anni di Psg. La chiamano “una maledizione”, “che, curiosamente, è scomparsa per diversi giocatori e allenatori una volta che hanno lasciato il PSG”. Ma guarda un po’.

E quindi c’è il caso di Kevin Trapp, di Kevin Gameiro, di Ibrahimovic e David Luiz. E poi Coman e il tecnico Emery. Il punto è: Mbappé, esci da quel corpo. Vieni al Real, che è meglio.