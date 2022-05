Bet: «Segnalai Koulibaly e Salah al Milan, ma non li presero

La Gazzetta dello Sport intervista Aldo Bet, ex stopper di Inter, Roma, Verona e Milan. Ha allenato la Puteolana, poi è finito a fare l’osservatore, prima in Figc, fino al 2005 e poi al Milan fino al 2017. Quando gli viene chiesto quali siasno stati i più bei colpi da osservatore racconta un episodio legato al difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly.

«Mi vengono in mente quelli che segnalai e non furono presi. Koulibaly del Napoli lo vidi al Metz, nella seconda lega francese nel 2010. Salah del Liverpool era al Basilea. L’ultimo notato che vedo bene ora è Skriniar. Lo osservai in Olanda con l’Under 21 slovacca».