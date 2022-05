Barbano su Zaniolo: un talento cosmicamente immaturo che forse non diventerà mai un campione 

Sul CorSport commenta la reazione del giallorosso ai cori contro Zaccagni. “Nella vita di questo ragazzo dotato e mai cresciuto, c’è qualcosa che non va”

Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano commenta la vicenda Zaniolo-Zaccagni-Chiara Nasti. Ripercorriamo brevemente le tappe della querelle: la Roma festeggia la vittoria della Conference e i tifosi per acclamare Zaniolo intonano il coro “il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Zaccagni è il nuovo compagno della ex fidanzata di Nicolò, Chiara Nasti, appunto. I due hanno annunciato il sesso del bebè in arrivo con una cerimonia trash all’Olimpico. Torniamo al coro: a sentirlo, Zaniolo ha sorriso ironicamente, cosa che ha provocato altre reazioni dei tifosi contro la coppia. Ieri, infine, la risposta della Nasti:

«Cosa ne penso del coro di Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come abbia già avuto un bambino, e che siete tutti sfigati e fate schifo».

Barbano commenta:

“Fin qui tutto si era visto, ma il gamberetto no. Al gamberetto non era arrivato ancora nessuno. Decenni di bullismo machista non avevano toccato l’acme del trash raggiunto ieri dall’influencer Chiara Nasti”.

Ma assolve la Nasti condannando Zaniolo e il suo sorriso ironico al coro dei tifosi.

“il complice sorriso del suo ex al tormentone violento dei tifosi è qualcosa che va decisamente oltre. E dimostra la cosmica immaturità di un talento che forse non diventerà mai un campione. Almeno fino a quando non comprenderà quale teppismo si celi dietro alle parole scagliate con la forza di un marchio contro una creatura non ancora venuta in vita. Se la ragazza ha pensato, colpita nella sfera intima degli affetti, che l’attacco fosse l’unica legittima difesa possibile, noi l’assolviamo”.

Continua, a proposito di Zaniolo:

“C’è nella vita di questo ragazzo tanto dotato, e tuttavia mai cresciuto, qualcosa che non va. C’è nella vita di questi strapagati idoli delle folle qualcosa che non va. Non sono i troppi soldi. Ma la pochissima cultura, educazione, sensibilità. Virtù di cui lo sport è da sempre complice, e il calcio ancora nemico. Perché?”.