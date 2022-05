Alvino: «Si sta mettendo un po’ di fretta sul rinnovo di Mertens, non vorrei diventasse tutto difficile…»

A Kiss Kiss Napoli. «L’auspicio è la fumata bianca. Sono tutti sul mercato ma l’idea del Napoli è mettere una deadline alle cessioni, per non trovarsi poi scoperto»

L’ottimismo dei giorni passati, con la visita di De Laurentiis a casa di Mertens, ha lasciato spazio – nelle ultimissime ore – a un approccio più cauto. Parliamo del rinnovo di Dries Mertens un argomento particolarmente caldo a Napoli. De Laurentiis ha spiegato che parlerà con Mertens dopo la partita con lo Spezia, in programma domenica. Tanto, ha detto, chi ci tiene «non scompare». Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha commentato così gli ultimi sviluppi proprio intervenendo ai microfoni della radio ufficiale del club:

«Io credo che le parti sappiano quello che vogliono e sappiano anche quello che vogliono gli altri. La mia impressione è che si stia mettendo un po’ di fretta, e se dovesse finire con Mertens che non si fa sentire né vedere tra vacanze e Nazionale, allora diventerebbe tutto difficile. Io non credo che questo possa accadere, l’auspicio è la fumata bianca»

Alvino ha commentato anche il mercato delle uscite in generale.

«Sono tutti sul mercato ma l’idea del Napoli è mettere una deadline alle cessioni, per non trovarsi scoperto in ruoli fondamentali. Bisogna monitorare la situazione giorno per giorno»