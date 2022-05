Al Ciak Napoli Festival un premio e tre nomination per “Dead North” di Fabrizio Livigni

Domani la finale del concorso di cortometraggi ideato dall’autore e regista Salvatore Zanni e dal gruppo di attori del collettivo “Parthenopei”

Domani, sabato 21 maggio alle ore 10 il Teatro dell’Istituto Superiore “Vittorio Veneto” di Scampia a Napoli, si svolgerà la finale della prima edizione del Ciak Napoli Festival concorso di cortometraggi a tema libero, nato dalla mente dell’autore e regista Salvatore Zanni e dal gruppo di attori del collettivo “Parthenopei”.

Tante le opere visionate dalla giuria che hanno scelto i cento suddivisi tra le diverse categorie del Festival: Best Napoli Short, Best Music Short, Best Animated Short, Best Surreal Short, Best Thriller Short, Best Ironic Short, Best Festival Actress, Best Festival Actor e Best Festival Short.

Tra i corti in concorso anche il western “Dead North”, di Fabrizio Livigni, prodotto e girato in Canada, che ha ricevuto tre nomination e ha già vinto un premio come Best Thriller.