Al Barcellona è cambiato tutto: Dembélé può restare, Adama Traoré non verrà riscattato

Lo riferisce Marca. Il canterano ex Wolverhampton non vede più il campo, Dembélé ha ricominciato a giocare ed è diventato fondamentale

È il giornale Marca a riferire di una svolta totale rispetto alle situazioni di Adama Traoré e di Ousmane Dembélé a Barcellona. A febbraio, Xavi ha scommesso su Adama, ex canterano che giocava da anni in Inghilterra al Wolverhampton. È arrivato e ha giocato subito titolare. Il suo riscatto, fissato a trenta milioni, pareva sicuro. Poi però è successo che Dembélé, che era stato messo praticamente fuori rosa per il suo rifiuto di rinnovare, è diventato il titolare indiscusso. Ha giocato otto delle ultime undici partite, saltando sempre l’uomo, creando enormi pericoli, servendo ben 11 assist nella Liga. Ha messo Traoré in panchina. E ha costretto il club a riprendere una trattativa che sembrava impossibile.

Traoré, a questo punto, non sarà riscattato. Basta vedere quello che è successo contro il Maiorca domenica per averne la riprova. Dembélé aveva la tonsillite, non è partito dal primo minuto. Ma Xavi pur di non schierare Traoré ha messo Ferran a destra e Depay a sinistra.