Signorini: «Non mi interessa il Mondiale. Si giocherà in stadi innaffiati dal sangue di 7.000 muratori morti»

A Radio Trinidad: «Il calcio di oggi è insopportabile, l’unica squadra che mi tiene 90 minuti davanti alla tv è il City di Guardiola»

Lo storico preparatore di Diego Armando Maradona, Fernando Signorini, ha rilasciato un’intervista a a Radio Trinidad parlando della Nazionale argentina.

«Preferisco non essere ipocrita: questa Nazionale argentina non mi entusiasma. Non ci sono selezioni che mi entusiasmino. Ho visto un calcio totalmente diverso, perché anche la società era diversa. Non vedo lampi d’arte che ho visto in passato. Il calcio di prima era diverso e migliore. Quello che vedo l’ho già visto e non lo vedremo più. L’ultima nazionale che mi ha commosso è stata la Germania nel 2014, quando ha travolto il Brasile 7-1. Ha sfoggiato una tecnica meravigliosa. Come club, il City di Guardiola, mi costringe ancora a passare 90 minuti davanti alla televisione sopportando ciò che nella maggior parte delle altre partite è insopportabile».

Ha aggiunto:

«Per me è molto difficile parlare di questo Mondiale. Non mi interessa il Mondiale in queste condizioni. Si giocherà negli stadi innaffiati dal sangue di 7.000 muratori morti, perché queste persone umili sono uguali in umiltà alla maggior parte dei padri dei giocatori argentini, sudamericani o asiatici».

Signorini ha parlato anche di Messi.

«Non vedremo la versione migliore di Messi in Qatar, così come Diego non arrivò alla sua versione migliore nel 1994. Le condizioni fisiche sono determinanti in questo, e soprattutto nell’alta competizione».