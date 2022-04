Razzismo, la Digos ha identificato il tifoso dell’Atalanta che ha insultato Koulibaly: ha 40 anni

Individuato grazie alle immagini della videosorveglianza dell’impianto sportivo. Ha anche lanciato una birra in campo. Denunciato e avrà il Daspo

La Digos di Bergamo ha identificato e denunciato un quarantenne bergamasco residente a Calcio per gli insulti razzisti rivolti al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly al termine di Atalanta-Napoli di domenica scorsa. L’uomo non era noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato individuato grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza dell’impianto sportivo. L’uomo non solo ha insultato più volte ma è stato immortalato anche mentre lanciava in campo un bicchiere pieno di birra. Avviato nei suoi confronti anche l’iter per il Daspo.

L’insulto di natura razzista – arrivato dalla Curva Nord dello stadio – era stato ripreso da un video amatoriale di un altro tifoso.