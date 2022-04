Napoli-Sassuolo, Sky anticipa le scelte di Spalletti: Ospina e Mertens verso la maglia da titolare

Il colombiano può tornare tra i pali dopo gli errori di Meret, il belga può essere ancora preferito a Zielinski. Di Lorenzo c’è ma dovrebbe partire Zanoli

Alle 15 allo Stadio Maradona si gioca Napoli-Sassuolo, dopo una settimana certamente particolare per gli azzurri. Sky ha provato ad anticipare le scelte di formazione di Spalletti. Pochi i dubbi. Koulibaly, dopo la squalifica, torna a disposizione e si riprende il suo posto al centro della difesa al fianco di Rrahmani. Con lui Ospina che dovrebbe tornare tra i pali dopo le incertezze di Meret con l’Empoli. È tornato a disposizione Di Lorenzo ma è difficile che possa partire dal primo minuto, Zanoli sembra favorito. Lozano dovrebbe ancora spuntarla su Politano, così come Mertens su Zielinski. Ieri Spalletti ha dichiarato che il belga può giocare col nigeriano, ma la squadra deve tenere di più il possesso palla e non sbilanciarsi.

La probabile formazione: Ospina, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.