Marelli: «L’intervento di Soumaoro su Morata è chiaramente in area»

A Dazn contesta la decisione dell’arbitro di assegnare solo punizione dal limite: «A mio parere è calcio di rigore, resto molto perplesso»

Juventus-Bologna finisce nel caos. Il Bologna chiude la partita in nove, dopo l’espulsione di Soumaoro e Medel. Il primo è stato espulso per un fallo al limite dell’area su Morata, il cileno ha subito la stessa sorte per proteste. La decisione dell’arbitro Sacchi è stata contestata da Luca Marelli, su Dazn.

“L’intervento di Soumaoro su Morata è nettamente da fischiare. Bisogna capire se Sacchi ha dato un vantaggio molto discutibile. A mio parere è calcio di rigore. Resto molto perplesso sulla punizione dal limite, perché il contatto gamba destra di Soumaoro su Morata mi pare chiaramente all’interno dell’area”.