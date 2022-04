L’ex presidente del Foggia: «So che il Napoli vuole De Zerbi, lui merita una grande squadra»

Serie A News.com intervista l’ex presidente del Foggia Lucio Fares che conosce bene Roberto De Zerbi che allenò i pugliesi.

“Roberto riuscì a cambiare il gioco della squadra in poche settimane, ha pagato poi qualche aspetto caratteriale, ma che ha adesso ha limato con l’età. È sempre stato uno professionale, lavorativo. Averlo visto negli ultimi anni in Serie A e poi in Champions, non è stata una sorpresa. Qui a Foggia ha dato moltissimo al nostro calcio, è uno che si dedica completamente alla squadra, senza null’altro in testa. Lui ha qualità da vendere, ma sta sempre sul pezzo. A volte è quasi maniacale. Roberto ha ancora tantissimo da dare, merita una grande squadra dove può esprimere tutto il suo potenziale”.