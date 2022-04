Il Tottenham perde 1-0 in casa col Brighton. Conte: «Brutta partita, forse è stata la primavera»

Il tecnico a fine partita: «Siamo stati troppo lenti. La lezione che dobbiamo imparare è che quando non puoi vincere, non devi perdere».

Troppi complimenti, il Tottenham di Conte perde in casa col Brighton. Uno a zero il risultato con gol di Trossard all’89esimo. Il Telegraph scrive che il Brighton ha completato il suo tour contro Londra Nord: nel giro di una settimana ha battuto Arsenal e gli Spurs. La squadra di Graham Potter è così alla seconda vittoria di fila essere stato due mesi senza vincere.

La squadra di Conte perde così la possibilità di consolidare il quarto posto. La notizia è che Conte riesce persino a fare una battuta nel post-partita: «Forse è stata la primavera», ha detto riferendosi al primo caldo. Ma ha ammesso che «non è stata una buona partita per noi, eravamo troppo lenti. È stato un match molto tattico, loro facevano girare il pallone più velocemente. La lezione che dobbiamo imparare è che quando non puoi vincere, non devi perdere».

Il Tottenham non ha quasi mai impensierito il portiere avversario Robert Sanchez. Potter ha dato poco spazio all’attacco di Conte, ha tolto ossigeno a Harry Kane, Heung-Min Son o Dejan Kulusevski, soprattutto nel primo tempo.

Qualcosa in più si è visto con l’ingresso di Lucas Moura al posto dello svedese ex Juve. Nel finale, il gol vittoria.