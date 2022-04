Colombia, Freddy Rincon operato d’urgenza dopo un incidente stradale, è in prognosi riservata

L’auto su cui viaggiava con altre quattro persone si è scontrata con un autobus. Le autorità indagano sulla dinamica dell’incidente

Freddy Rincon, ex calciatore del Napoli di Boskov e del Real Madrid, è stato coinvolto in un incidente stradale in Colombia, nei pressi dello stadio Pascual Guerrero. Con lui altre quattro persone. L’auto si è scontrata con un autobus. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Rincon, ferito in modo grave, è stato subito portato alla clinica Imbanaco di Cali e operato d’urgenza a causa di un grave trauma cranico. Adesso è in prognosi riservata.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente anche per capire anche se era proprio Rincon al volante dell’auto che si è schiantata contro l’autobus all’incrocio di due strade.