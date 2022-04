Chiuso il campionato ucraino. De Zerbi è libero, De Laurentiis può riportarlo a Napoli

È uno dei giovani allenatori più interessanti, pratica il calcio contemporaneo che in città piace tanto. È già stato a Napoli ma da calciatore

Aurelio De Laurentiis è a Napoli. È nel suo, i riflettori sono tutti per lui. Arriva come il salvatore della patria. Come al solito, concede al populismo con la visita a casa Mertens. Ma la notizia oggi arriva dal funesto teatro di guerra in Ucraina. Il campionato è stato definitivamente fermato. De Zerbi potrà risolvere il suo rapporto con lo Shakhtar. E a questo punto De Laurentiis potrebbe riportarlo a Napoli. Riportarlo perché De Zerbi è già stato un calciatore del Napoli. Va ricordato che Spalletti sta per raggiungere l’obiettivo Champions e ha un altro anno di contratto. Ma l’occasione è ghiotta e potrebbe non ripresentarsi così facilmente. De Zerbi è uno degli enfant prodige del calcio italiano, professa il calcio contemporaneo che a noi non piace ma che va per la maggiore e che a Napoli apprezzano.