Caressa: «Il Napoli ha cambiato modo di comunicare: merito di Spalletti e di De Laurentiis»

«Hanno gestito casi complicatissimi, come quello di Insigne, con grande capacità e sapienza. Elmas un diamante meno scintillante e più concreto»

Nel suo editoriale su Youtube sulla trentunesima giornata di campionato il noto giornalista di Sky Fabio Caressa ha parlato delle prestazioni di diversi calciatori del Napoli, a Bergamo e non solo.

Su Zanoli:

«Sono contento che abbia giocato Zanoli, benissimo, nel Napoli. Questo mi fa pensare che i giovani tutto sommato ci sono. Magari non è questo il caso perché Di Lorenzo, un altro italiano, chiude la strada a Zanoli, ma non è retorico dire che i giovani devono giocare più. Io sono per mettere delle regole molto drastiche che impongano la presenza di giocatori italiani alle squadre per qualche anno»

Su Koulibaly:

«Con Zanoli merita una menzione Koulibaly, che ha giocato una buona partita. Non ne posso più di leggere e sentire di razzismo. È una cosa fuori dal tempo. Sono contento che sia intervenuto il Sindaco di Bergamo. Non si colpevolizza mai tutta la tifoseria, neanche la città. Bisogna prendere i colpevoli, oramai ci sono gli strumenti»

Su Elmas:

«A Bergamo mi è piaciuto molto Elmas. Gioca in tre-quattro posizioni diverse. Lo chiamavano il diamante grezzo, quando è arrivato. Secondo me è un giocatore sicuramente tecnico ma anche con altre caratteristiche: ha una grande intelligenza tattica, ha la capacità di mettersi al posto giusto nel momento giusto, ha inserimento. Diciamo che forse non è ancora diventato il diamante che tutti si aspettavano ma perché è un calciatore diverso, meno scintillante e più concreto. Può essere molto importante nel finale di campionato»

E poi su Insigne, sulla partita con l’Atalanta ma anche sulla gestione – complessiva – della vicenda da parte della società e del tecnico:

«Insigne? Sapete come la penso, questo non toglie il dispiacere, il rammarico, il dramma della Nazionale. Proprio dopo quella partita Insigne da capitano riesce ad essere decisivo per il Napoli e questo dimostra la grande professionalità ma anche il bel modo di gestire le cose al Napoli quest’anno. Ho visto una grande differenza nella comunicazione rispetto al passato: il merito è di Spalletti che non ha mai fatto drammi, non ha mai accampato scuse e ha sempre sostenuto la squadra. Merito del presidente, che si è fatto sentire un po’ di meno quest’anno ed ha influito positivamente. Buono il rapporto con Spalletti. Hanno gestito casi complicatissimi, come quello di Insigne, con grande capacità e sapienza. Poteva essere un dramma ma è un addio morbido. Ora c’è da fare attenzione al caso Mertens ma mi sembra che anche lì si sia sulla strada di scelte condivise tra allenatore e società. Anche il pubblico ha dimostrato di saper capire»