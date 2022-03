Serie A, Spalletti «Coach of the Month» di febbraio

Il tecnico del Napoli vince il premio per la seconda volta, la prima risale a settembre. A febbraio due vittorie e due pareggi che valgono la riconquista del primato in classifica

L’allenatore del mese di febbraio è Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli vince il premio assegnato dalla Lega per la seconda volta, è l’unico in questa stagione. La prima risale a settembre. Il riconoscimento arriva dopo le due vittorie con Lazio e Venezia e i due pareggi con Inter e Cagliari che, di fatto, gli hanno permesso di riconquistare il primato in classifica. Il premio gli verrà consegnato domenica sera prima della partita col Milan allo Stadio Maradona.

A gennaio aveva vinto Thiago Motta, protagonista – con lo Spezia – di un mese memorabile che ha finito col portare la squadra ligure in una zona un po’ più tranquilla della classifica. Gli altri allenatori che hanno vinto sono stati Pioli, Inzaghi e Gasperini.