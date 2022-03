Gazzetta: il Napoli segna da otto partite di fila. Nel girone di ritorno i gol sono già 14

E’ capitato anche all’inizio del campionato, quando le reti furono 19. Da gennaio sono andati in rete otto giocatori diversi

Il Napoli segna da otto partite. È la striscia realizzativa più lunga finora in atto in campionato, scrive la Gazzetta. Da quando è cominciato il girone di ritorno, il Napoli ha sempre fatto gol. Era già capitato a inizio campionato.

“Il Napoli cercherà di superare se stesso anche in quella specifica graduatoria. Nel senso che in questa stagione di Serie A la formazione di Luciano Spalletti è già andata in gol per otto partite consecutive. È accaduto nel filotto iniziale degli otto successi di fila che venne interrotto dallo 0-0 dell’Olimpico contro la Roma del 24 ottobre. Allora il bottino globale fu di 19 reti. Ora risultano pesantissime le 14 realizzazioni che hanno punteggiato nelle 8 giornate del 2002 la rincorsa alla vetta della classifica culminata domenica sera con i tre punti dell’Olimpico”.

Tre gol per Insigne, due ciascuno per Mertens, Lozano, Petagna e Osimhen. Un gol a testa per Juan Jesus, Rrhamani, e Fabian Ruiz. Sullo spagnolo la rosea scrive:

“Lo spagnolo con la rete spettacolare che ha siglato la vittoria di domenica è salito a quota sei in questo torno: in pratica, la somma dei gol realizzati nei due precedenti campionati; superando lo score finale della sua prima annata in A, quella del 2018-19, quando segnò 5 volte. Inoltre, Fabian Ruiz ha realizzato tutti i propri sei gol dalla distanza: nessuno in questo campionato ha colpito più delle ex Betis da fuori area. Segnali che riportano alle novità tattiche introdotte anche in chiave personale da Spalletti e dal suo staff per poter mandare a rete gli azzurri. Rendendo così maggiormente imprevedibile la manovra”.