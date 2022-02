L’assist in rovesciata di Koulibaly rilanciato dalla Coppa d’Africa (VIDEO)

Un bel gesto atletico del difensore del Napoli, grazie al quale ha mandato in gol Diallo garantendo al Senegal la finale

L’assist di Kalidou Koulibaly per Diallo in Burkina Faso-Senegal, uno dei 3 gol che hanno portato il Senegal in finale di Coppa d’Africa, è arrivato con una rovesciata del difensore del Napoli. La Caf ha rilanciato su YouTube gli highlights del match, tra i quali la perla di Koulibaly.

Con il 3-1 di ieri, il Senegal è arrivato dritto in finale. Stasera conoscerà la sua avversaria. Se il Camerun dovesse battere l’Egitto, potrebbe presentarsi una sfida Koulibaly-Anguissa. In caso contrario, il centrale senegalese dovrà vedersela ancora una volta con Salah, come è successo diverse volte in Champions League.