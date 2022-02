Gazzetta: il Napoli non vince da quattro partite e la Lazio ha il miglior attacco della Serie A in casa

La Gazzetta analizza lo stato del Napoli alla vigilia della sfida di domani sera contro la Lazio di Sarri:

La migliore difesa della A (18 gol), che è stata in vetta anche in Europa, è naufragata all’esame internazionale contro il Barcellona. Proprio il flop del reparto più affidabile ha accesso l’allarme sul momento della squadra di Spalletti. Che non vince da quattro partite (comprese le due di Coppa). La priorità di Spalletti è quella di rinsaldare la difesa negli equilibri con gli altri reparti perché in copertura pesano le assenze di Anguissa e Lobotka. E domani sera il Napoli avrà di fronte il miglior attacco versione casalinga della A (31 gol della Lazio nelle sfide interne).