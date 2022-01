Vasco Rossi: «Sono un divoratore di libri. Ho cominciato a leggere per colmare le lacune lasciate dalla scuola»

Al Venerdì di Repubblica: «Sono un lettore seriale e metodico. Ho letto tutta la Recherche di Proust, ci ho vissuto dentro per mesi»

Sul Venerdì di Repubblica, la confessione di Vasco Rossi: «Sono un lettore seriale e ho letto tutta la Recherche di Proust». Una delle opere letterarie più lunghe – in sette volumi – e complesse, certo non semplice. Vasco dice di aver letto tutti i volumi di fila.

«Nella Recherche ci ho vissuto dentro per mesi».

E racconta quando.

«È successo più o meno una ventina d’anni fa. Era un periodaccio per me, tempo di depressione, e forse è stata proprio lei, la Recherche, a salvarmi. Mi ha permesso di uscire da me, mi ha offerto una vita che era molto meglio della mia».