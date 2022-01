“Un amico nei guai per Jack Rubino”, una detective story ambientata nella New York dei primi anni ’80

In vendita da oggi il primo romanzo dell’avvocato napoletano Andrea Raguzzino, un omaggio ai grandi autori americani del genere noir classico

È da oggi disponibile, in formato cartaceo e digitale, “Un amico nei guai per Jack Rubino”, il primo romanzo con protagonista lo scaltro detective italoamericano già protagonista del racconto “La grande occasione di Jack Rubino” che apriva l’antologia di racconti noir “La cattiva strada” edita nel 2020 da Filigrana.

Siamo a New York, Hell’s Kitchen, nella primavera del 1982. Jack Rubino ha finalmente avviato la sua agenzia di investigazioni private, ma le cose non sono facili come si aspettava, tra squallidi incarichi a caccia di mariti fedifraghi e sensi di colpa per come è finito il rapporto con il suo mentore Pietro Camaleone. Ma quando proprio Pietro viene arrestato per l’omicidio del rampollo di una delle più importanti famiglie di Manhattan, un omicidio che ha effettivamente commesso, solo Jack potrà aiutarlo ad uscire dai guai.

Cominciano così due giorni di serrate indagini, in cui Jack, suo malgrado, si troverà incastrato in un gioco più grande di lui, tra gangster troppo potenti per essere incriminati, poliziotti corrotti, procuratori ambiziosi e avvocati senza scrupoli.

Per pagare un debito di riconoscenza che sente di non avere ed armato solo della sua strafottenza, Jack rischierà il collo per sfidare i potenti di New York; con dalla sua parte solo un gigante tanto buono quanto violento e una giovanissima avvocata, Rubino sarà costretto a lottare per la salvezza di un vecchio amico e per l’anima di una femme fatale in un mondo corrotto e pericoloso dove i buoni non vincono mai.

Andrea Raguzzino, avvocato, è nato nel 1975 a Napoli, dove lavora e vive. Appassionato di letteratura di genere e fumetti, ha pubblicato il racconto “Buon Compleanno” sul numero 1 della rivista Strane Storie (anno 2000 edizioni Lo Stregatto Editore) e il racconto “La grande occasione di Jack Rubino” nell’ambito della raccolta La cattiva strada. Antologia di racconti noir (anno 2020 edizioni Filigrana).

Ha inventato il personaggio di Jack Rubino come omaggio ai grandi autori americani del genere noir classico, da Dashiell Hammet a Raymond Chandler, aspirando a fare tesoro della loro imprescindibile lezione miscelandola con un po’ di sana ironia mediterranea.

“Un amico nei guai per Jack Rubino” è il suo primo romanzo.

La copertina del libro è opera di Francesco Cuturi, artista napoletano di nascita e Londinese di adozione.