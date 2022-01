Naike difende la Muti: «L’associazione di mia madre non spaccia».

«Mia madre Ornella Muti ha fondato un’associazione culturale che si chiama – Ornella Muti Hemp Club, che non vende nulla ma che distribuisce informazioni ai suoi soci su come muoversi nell’ambito medico della cannabis legale in Italia. Volevo chiarire le false informazioni che sono circolate in questi giorni su alcuni media. Le persone vengono poi indirizzate al Cannabis Medical Center di Mila- no, centro medico, dove ci sono dei dottori autorizzati a prescrivere la cannabis medica che viene poi rilasciata dalle farmacie autorizzate, che sono molte in Italia»