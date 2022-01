L’Equipe accusa Djokovic: «Il 18 s’è fatto fotografare in mezzo ai bambini sapendo di essere positivo»

Il quotidiano francese: “Sapendo di essere positivo, perché non ha adottato adeguate misure sanitarie?”

Ora che è tutto nero su bianco, ora che il Tribunale federale australiano ha pubblicato i documenti ufficiali e le trascrizioni delle deposizioni di Djokovic nelle quali il serbo ammette di essere risultato positivo il 16 dicembre, è scattata l’indignazione ulteriore: quindi Djokovic dopo il 16 dicembre se ne andava in giro come niente fosse da positivo? Accuse pesanti, che gli arrivano anche da L’Equipe.

Il quotidiano francese l’ha premiato proprio in quei giorni, e per quel premio ha posato per un servizio fotografico ed ha concesso una lunga intervista. Senza alcuna protezione particolare. Scrive L’Equipe: “Questa tempistica solleva interrogativi sul suo isolamento perché il serbo ha posato, senza mascherina, in mezzo ai bambini il giorno successivo alla sua positività e il 18 dicembre ha realizzato un servizio fotografico per L’Equipe. Sapendo di essere positivo, perché il giocatore non ha adottato adeguate misure sanitarie? Anche se questo fatto non è entrato in gioco nella decisione del tribunale australiano, non passa inosservato all’opinione pubblica”.