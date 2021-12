Sampdoria, con l’arresto di Ferrero, Vialli torna in corsa per rilevare il club. E c’è anche Costacurta

Milano Finanza e CorSport fanno i nomi di tre possibili acquirenti. Oltre a Vialli, un fondo di investimento di Dubai e una cordata di imprenditori italiani

Ieri il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. La Sampdoria si è dichiarata estranea alla vicenda. Ma cosa succederà al club? Milano Finanza scrive che Gianluca Vialli torna improvvisamente in corsa per rilevare la società calcistica.

“in corso ci sono le procedure di concordato delle sue due società Eleven Finance e Farvem e molto ruota attorno a loro esito, su cui l’arresto di Ferrero potrebbe riverberarsi. La Samp potrebbe essere inserita come garanzia ai concordati ed essere ceduta e quest’ultimo evento potrebbe avere una rupercussione sul potere negoziale nella vendita del club, favorendola. Stando a più fonti, in corsa per acquistare la società ci sarebbero almeno due realtà. La prima è il fondo di investimento York Capital che fa capo a James Dinan, magnate americano già vicinissimo all’acquisto nell’estate del 2019 insieme all’ex stella della Sampdoria dello scudetto Gianluca Vialli. L’altro soggetto di cui si è parlato è un fondo di investimento di Dubai”.

Il Corriere dello Sport parla di un terzo soggetto in corsa, in cui ci sarebbe la partecipazione dell’ex Milan Alessandro Costacurta.

“Ci sarebbe inoltre un’altra cordata di imprenditori italiani con al timone l’ex milanista Alessandro Costacurta”.

