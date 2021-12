Lautaro: «Sono felice all’Inter, dobbiamo difendere lo scudetto. Inzaghi mi ha aiutato tanto»

A Sky Sport: «Da quando sono diventato padre sono maturato tanto, sia in campo che fuori. Cerco di dare una mano ai compagni»

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti qua, ci troviamo bene. Milano è una città che mi piace tanto, poi anche i progetti della società mi sono piaciuti. Sono contento di essere rimasto”.

“Sono diventato padre, magari sono maturato tanto in campo e fuori, poi cerco sempre di migliorare, tanto come uomo che come giocatore. A volte mi arrabbio presto, ma cerco di stare tranquillo”.

“Abbiamo lo scudetto sul petto, è importante, dobbiamo difenderlo. Stiamo lavorando, facendo quello che chiede il mister. Sul campo cerco di dare una mano ai compagni, a volte segno a volte no. Io sto bene, mi trovo bene con i compagni: è importante perché vuol dire che siamo tutti concentrati”.

“Inzaghi mi sta dando una grande mano, mi chiamava già quando ero in Copa America: abbiamo parlato tanto al telefono, mi ha aiutato tanto. Io cerco sempre di imparare tanto dagli allenatori perché hanno esperienza e cercano di fare il meglio per noi giocatori”.

"Stiamo preparando la gara con Roma, una squadra forte, con un allenatore che fa giocare bene a calcio. Ora cerchiamo di riposarci bene, poi andremo all'Olimpico per fare il nostro gioco; ci sarà un ambiente caldo, sarà una partita per dare un segnale al campionato. A Madrid dobbiamo andare a vincere, sicuramente se vinciamo sarà un segnale per noi, sarà importante per continuare a crescere".