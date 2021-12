Garanzini: grave la caduta del Napoli, la sconfitta con lo Spezia somiglia tanto a una sentenza

Su La Stampa. Il Milan resta una variabile da non perdere di vista. La vera novità del Natale è il rientro della Juventus in zona Champions

La classifica di Serie A vede al comando le due milanesi, Inter e Milan. Su La Stampa, Gigi Garanzini loda la prestazione della squadra di Pioli, anche senza Ibrahimovic.

“Mancava anche Ibra, e si è visto una volta di più come non tutti i mali vengano per nuocere: a maggior ragione quando da quelle parti torneranno Leao e Rebic. Vantaggio, sofferenza e poi goleada: la squadra di Pioli resta una variabile da non perdere di vista, e ad ogni buon conto rimane a una partita e mezza dalla capolista”.

Grave la caduta del Napoli.

La novità della fine del girone di andata la riserva la Juventus.

“Ma la vera novità natalizia, che non era difficile da prevedere scrutando il calendario, è il rientro della Juventus. Non per il vertice, salvo cataclismi, ma sì per la zona Champions che dista, a metà cammino, 4 punti dall’Atalanta e 5 dal Napoli. Guardandosi le spalle da Fiorentina e Roma. Ma le spalle, per l’appunto”.