Corsport: Spalletti recupera Anguissa e Zielinski

Il camerunense ci sarà nella sfida di San Siro dove si era infortunato. Giocherà con Demme e il polacco. Non ce la fa invece Lobotka

Non arrivano solo brutte notizie dall’infermeria del Napoli. Per Insigne che pare non ce la faccia a essere in campo dal primo minuto domenica sera contro il Milan, ci sono Anguissa e Zielinski che invece hanno recuperato e saranno a disposizione di Spalletti che li schiererà titolari. Proprio a San Siro, contro l’Inter, il centrocampista africano ha disputato la sua ultima partita. Al suo fianco ci saranno sia Zielinski che ha recuperato sia Demme che sta via via migliorando la condizione. Non ce la fa invece Lobotka.