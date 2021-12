Corsport: Ounas è la vera scoperta di Spalletti, è un giocatore che può raggiungere l’eccellenza

Barbano: sentiremo parlare molto di lui. I tifosi del Napoli non hanno mai visto giocare così Ounas, Elmas e Petagna

Il lavoro di Spalletti che ha ha trasformato giocatori come Elmas, Ounas e Petagna.

In una stagione dove si gioca ogni tre giorni in tre competizioni diverse, uno spogliatoio così è il capitale sportivo che fa la differenza. E che Spalletti ha coltivato, incoraggiato, provocato, caricato. i napoletani li conoscono da anni, ma mai li hanno visti giocare come di questi tempi.

È la vera scoperta del tecnico. Lo ha difeso quando era pronto per essere messo sul mercato e ha visto giusto: Ounas è un giocatore che, disciplinato, può raggiungere l’eccellenza. Perché ha tecnica, velocità, genio tattico e, soprattutto, usa entrambi i piedi con eguale efficacia. Sentiremo parlare molto di lui.