Commisso: «Il caso plusvalenze? Le regole devono essere uguali per tutti»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla a Radio 24, alla trasmissione Tutti convocati, dell’inchiesta plusvalenze sulla Juventus.

E a proposito della proposta di Gravina di mettere a bilancio solo le plusvalenze con effettivo movimento di denaro, dice:

«Sono d’accordo. Ho grande stima di Gravina, ma il calcio si può falsare dentro e fuori dal campo. I profitti devono riflettere i soldi che ci sono nella società. A marzo quando mi hanno detto che servivano soldi per rispettare i parametri di liquidità, ho poi scoperto che c’erano squadre messe peggio di noi. Finora abbiamo pagato tutte le tasse da pagare al governo, ma non tutti hanno fatto come noi. Le plusvalenze sono profitti solo sulla carta, servono solo a essere in regola col fair-play finanziario. Negli ultimi mesi il valore della Juventus si è dimezzato, hanno perso un miliardo. Le regole devono essere uguali per tutti».