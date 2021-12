Casemiro: «Lo staff di Ancelotti è il top, non pensavo avessero così voglia di vincere»

Il centrocampista del Real Madrid: «Curano ogni dettaglio. Se sono stanco? No, sono seguito benissimo. Mino Fulco mi sorveglia sul cibo»

Vigilia di Real Madrid-Inter di Champions League. In conferenza ci sono Casemiro e Ancelotti. In Spagna, per quel che riguarda il Real Madrid, c’è la polemica opposta a quella in Italia. L’accusa ad Ancelotti è di fare poche rotazioni, soprattutto a centrocampo. Casemiro ha risposto ad alcune domande su questo e ha parlato dello staff del tecnico di Napoli. Il Real Madrid è primo in classifica in Liga e già qualificato agli ottavi di Champions.

«Sono rimasto molto sorpreso, da Ancelotti e dal suo staff tecnico. Vogliono davvero vincere per dimostrare che sono il top. Il desiderio che trasmettono in allenamento, nelle partite, il desiderio di voler vincere, come preparano le partite… Mi ha colpito. Dopo tanti anni, pensi che possano avere un approccio più rilassato e invece soffrono più di noi, sono più determinati di noi». «Lo staff tecnico è sempre vigile, anche Mino Fulco, è un altro top, è molto attento al cibo, Pintus, tutti. Sono umano, non sono un robot. Il personale è consapevole di tutto, la quantità di minuti che gioco». Si parla sempre delle poche rotazioni, le persone sembrano preoccupate. Ma abbiamo un team tecnico e Pintus che fanno un ottimo lavoro. Sanno tutto».

