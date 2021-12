Casagrande: «Socrates oggi sarebbe in piazza ad organizzare proteste contro Bolsonaro»

L’intervista al Guardian. «In Brasile si è radicata una cultura dell’odio. Trovo vergognoso che solo pochi calciatori brasiliani scelgano di parlare di altre questioni oltre al calcio»

Dal 4 dicembre 2011 Walter Junior Casagrande convive con una grande sensazione di vuoto. Dieci anni dopo la morte del suo ex compagno di squadra del Brasile e del Corinthians Sócrates, sta ancora lottando per affrontare la perdita.

«Mi manca parlare con lui», dice. «Penso a lui molte volte alla settimana, soprattutto quando mi succede qualcosa di bello. È l’uomo che mi viene in mente nei momenti migliori. A volte prendo il cellulare per chiamarlo. Poi ricordo che non posso, che non c’è più. Vorrei condividere le cose con lui, solo con lui. Ci sono alcuni problemi, ad esempio, di cui posso parlare solo con lui. È triste. Non ne posso parlare agli altri, nessuno mi capirebbe come avrebbe fatto lui. Eravamo sintonizzati sulle stesse frequenze».

Sócrates era il capitano della memorabile Seleçao del 1982, ma era molto più di un calciatore. Era il leader della Democracia Corinthiana, un movimento che negli anni ’80 ha combattuto contro la dittatura militare che in Brasile ha torturato più di 20.000 persone (uccidendone 500) tra il 1964 e il 1985.

Per sei anni Sócrates è riuscito a giocare a calcio mentre terminava gli studi in Medicina: giocava a livello locale per il Botafogo e studiava all’Universidade de São Paulo. Si è laureato nel 1977. Successivamente si è unito al Corinthians. Il suo background culturale è stato essenziale per lo sviluppo della Democracia Corinthiana.

«Il nostro movimento ha avuto successo per tante ragioni, ma la ragione fondamentale è stata Sócrates». Così dice Casagrande. «Avevamo bisogno di un genio come lui: politicizzato, intelligente, ammirato. Era uno scudo, per tutti noi».

«E come squadra di calcio dovevamo vincere. Immaginate di chiedere la democrazia sotto una dittatura militare: fallire come squadra era impensabile. Dovevamo essere migliori di tutti. Se non avessimo giocato bene e non avessimo vinto, saremmo stati uccisi dalla dittatura».

Casagrande e Sócrates hanno giocato insieme solo tre anni ma è stato un periodo intenso. Il primo, più giovane di nove anni, ha iniziato a far parte della prima squadra del Corinthians nel 1982, dando vita a un sodalizio memorabile dentro e soprattutto fuori dal campo.

«Il nostro rapporto non era come quello tra un padre e figlio, né per me era un fratello maggiore», dice. «Era una storia d’amore in cui entrambi eravamo molto felici; entrambi abbiamo ricevuto molto amore. La mia relazione con Magrão (è il soprannome di Socrates) era puro amore. Eravamo genunini»

“Storia d’amore” è il titolo del libro (Sócrates & Casagrande – uma história de amor) che Casagrande ha scritto con il giornalista Gilvan Ribeiro nel 2016.

La Democracia Corinthiana ha dato molto a Casagrande. Era appassionato di arte e il movimento gli ha aperto le porte per incontrare artisti, musicisti e politici. La sua ribellione e le sue idee hanno attirato grande attenzione nel 1982, quando poi è stato fondato il gruppo che ha contribuito a rovesciare la dittatura. “Vincere o perdere, ma sempre con la democrazia”, ​​recitava una bandiera del Corinthians l’anno successivo.

Casagrande è orgoglioso di ciò che ha fatto per il Paese e riconosce che oggi sarebbe difficile creare un movimento simile. Ritiene vergognoso, tuttavia, che pochi giocatori brasiliani scelgano di parlare di questioni oltre il calcio al giorno d’oggi. «Non posso tacere oggi», dice. «È impossibile perché sono un’altra vittima di questo terribile governo. Dopo il 2018 ho deciso di schierarmi contro Bolsonaro perché mi ha attaccato sui social. Ha postato e montato un video sui social, una fake news, provocandomi e invitando molte persone ad insultarmi. Bolsonaro è un bugiardo. È un uomo che crede di poter fare qualsiasi cosa, senza limiti. Crede che sia legittimo essere essere omofobi, razzisti e antiscientifici».

Da allora Casagrande è fermo oppositore del governo brasiliano e dei suoi sostenitori. E ogni volta che pubblica qualcosa su Internet o dice qualcosa contro il presidente, subisce un’ondata di attacchi.

«È tortura, tortura psicologica; un gioco sporco», dice. «Non posso dire nulla senza che molte persone mi insultino sui social media. La prima volta, ho avuto uno shock. Un diluvio di attacchi. All’inizio mi ha fatto male, mi ha fatto molto male. Mi hanno chiamato drogato, ubriaco, tossicodipendente. Mi hanno detto che avevo fatto uso di cocaina quando ho scritto il testo, che ero pazzo, che finanziavo il traffico di droga. Ma oggi non mi interessa. Penso che sia la prova che ho superato il mio problema. Stanno perdendo tempo ad attaccarmi perché non mi importa di loro».

«Non mi interessa se molti giocatori supportano Bolsonaro. Questa è la democrazia per cui ho combattuto in passato. È un diritto. Il problema è quando attacchi la nostra democrazia, i nostri valori, i gay, i neri, quando non hai rispetto. Viviamo in un periodo peggiore della dittatura militare. Non ho mai visto cosa sta succedendo oggi prima. Siamo di fronte a un disastro sotto tutti gli aspetti: sociale, politico, ambientale ed economico. Si è radicata una cultura dell’odio».

La domanda non può mancare: cosa farebbe Sócrates se fosse vivo? Casagrande non ha dubbi. «Sarebbe in piazza a organizzare proteste contro Bolsonaro. Ne sono sicuro. Sarebbe più attivo di me perché ho dei limiti. TV Globo non mi ha mai detto niente, ma non posso fare alcune cose perché sono una voce dell’azienda. Sarebbe bello camminare di nuovo fianco a fianco con Magrão che lotta per la democrazia».

Negli anni ’90, le strade di Casagrande e Sócrates si sono separate. Fu per un motivo preciso. Casagrande si è buttato nella droga dopo il ritiro dal calcio, rivelando nella sua autobiografia i suoi problemi con cocaina, eroina e alcol. Sócrates non ha mai perdonato a Casagrande la droga, sebbene anche lui fosse un tossicodipendente. Sócrates era un alcolizzato, una dipendenza che gli ha tolto la vita, a causa di uno shock settico.

«Nel corso della mia vita, ho provato a darmi molte giustificazioni per la nostra distanza», dice Casagrande. “«Non abbiamo mai litigato, ma soffrivamo per le nostre dipendenze. Io ero immerso nella droga. Non volevo vivere una vita normale. Le droghe ti fanno isolare dalla società. L’alcol è diverso, ma diventi noioso; a nessuno importa di te. Non è stata colpa mia, né sua. Eravamo molto diversi da come eravamo quando ci siamo conosciuti».

Casagrande si è riconciliato con Sócrates nell’ultimo anno di vita del suo amico, ma si lamenta di non aver avuto più tempo per vivere una nuova vita insieme.

“Non ho dubbi che avrei potuto salvarlo perché sono un sopravvissuto, un esempio vivente di qualcuno che ha superato una dipendenza. Dieci anni fa, era impossibile perché ero malato, dipendente. Ma ora sto bene. Gli mostrerei che è possibile invecchiare e vivere una buona vita. Potremmo andare in biblioteca, discutere di politica e bere un caffè. Sì, caffè, non birra, perché alcune cose ora sono molto diverse».