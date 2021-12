Brutti, rotti e cattivi. Esportiamo il prodotto più noto oltre Caserta Sud: Cazzimma e Amore. Il Var serve ad elimare gli errori.

😃Alla Scala del calcio canta Napoli. Luciano fa il neomelodico. Brutti, rotti e cattivi. Esportiamo il prodotto più noto oltre Caserta Sud: Cazzimma e Amore.

😚La lanterna di Goethe è l’unica luce di calcio autentico in quel che fu match scudetto. Nessuno può dirlo tutti possono vederla, ora che brilla e noi brilli di lui: Piotr mio anima di ghiaccio.

😅 Jesus contro Messias, Messias contro Jesus . Un mistico paradosso che ha solo una risposta. È Natale e per un secondo, il brasiliano è parso Bruscolotti…

🌻Gira e si illumina e dal nulla spicca in giardini saccenti. Il cucciolo macedone fa fiorire un giardino che sembrava arido.

😶 Petaganone è spartano. È il soldato di Leonida che in trecento vede Serse e non trema. Lotta, abbusca, difende. Se non fosse un attaccante sarebbe perfetto ma gli vogliamo bene, oh si che gli vogliamo bene!

🙃Amir al contrario è rima e la rima è poesia e la poesia è l’altra pagina della letteratura e la letteratura è riscatto. Immenso, sdraia Ibra al conto dei suoi anni e ci porta i tre punti. .

💪Il Var serve ad elimare gli errori. Detto questo, quando hai un mister che in conferenza dice che a Milano con questi puoi andare a vincere , hai già la voglia di andare oltre ogni tuo limite… Noi siamo forti sul serio…

“E ritornammo a riveder le stelle”

Forza Napoli Sempre e Comunque

