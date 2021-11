Verdoliva (Asl Napoli 1): «I no vax sono come i napoletani che tifano Juventus»

«I no vax sono come i napoletani che tifano Juventus». Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli1, non fa passi indietro e al Corriere del Mezzogiorno difende la battuta fatta a Radio Crc:

«Ognuno di noi deve prepararsi ad una guerra contro il virus. Se ce ne freghiamo di ogni opportunità data dall’azione farmacologica, siamo degli stolti. È incomprensibile la storia dei no-vax: è come quando a Napoli si tifa per la Juventus».

La definisce una battuta e una battuta felice. Anche se ha creato polemiche soprattutto lontano da Napoli.