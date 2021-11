Sky: Immobile si infortuna in allenamento a Coverciano, a rischio per la Svizzera

L’attaccante biancoceleste ha accusato un problema al polpaccio che al momento escluderebbe la sua partecipazione alla partita di venerdì

Secondo quanto riporta Sky, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, rischia di saltare l’appuntamento della Nazionale italiana contro la Svizzera, in programma venerdì. Immobile avrebbe accusato un problema al polpaccio durante l’allenamento con l’Italia a Coverciano e al momento sarebbero ridotte le possibilità di vederlo in campo contro gli elvetici, in una gara importantissima per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.