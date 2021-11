Immobile: “Le critiche mi fanno un po’ soffrire, non vengo trattato come gli altri”

L’attaccante in conferenza da Coverciano: “Sembrava io non facessi parte dei 26 dell’Europeo e questa è una cattiveria bella e buona”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha tenuto una conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano.

Non lo nego, un po’ le critiche mi fanno soffrire. So che i numeri che ho con la Lazio non sono gli stessi che ho qui ma non si possono paragonare, qui giochiamo 7-8 gare l’anno e magari arrivi in una condizione non proprio buona. Io vorrei fare gli stessi gol, ma non tutto ciò che desideriamo ci riesce.

Mi dispiace a volte non avere lo stesso trattamento degli altri, sembrava io non facessi parte dei 26 dell’Europeo e questa è una cattiveria bella e buona. Sono soddisfatto per quanto faccio con questa maglia, le prestazioni sono buone ma so che devo fare qualche gol in più.