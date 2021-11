Quattro daspo agli ultras dell’Atalanta per l’assalto al pub contro i tifosi dello United

I quattro soggetti sono stati deferiti anche per una serie di reati come lesioni aggravate, minacce aggravate, danneggiamento ed esplosione pericolosa

Una parte di sostenitori dell’Atalanta si è distinta, negli ultimi giorni, per una serie di comportamenti violenti e incivili, come il lancio di oggetti nei confronti di Pepe Reina durante la sfida con la Lazio e l’assalto ad alcuni tifosi del Manchester United che erano in un pub di Bergamo. Per quest’ultimo gesto, la Questura di Bergamo ha emesso quattro daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) e ha deferito tali soggetti per una serie di reati gravi. Di seguito, la nota della Questura.

Nella mattinata di oggi, martedì 2 novembre, il Questore della Provincia di Bergamo Maurizio Auriemma ha emesso quattro DASPO – tre della durata di 8 anni, con obbligo di firma per 5 anni ed uno della durata di 5 anni, con obbligo di firma per 3 anni – nei confronti di altrettanti soggetti, tutti appartenenti al movimento ultras locale, ritenuti responsabili dell’aggressione commessa la sera del 31 ottobre scorso presso l’esercizio commerciale “The Ritual pub”, sito in via San Francesco d’Assisi, 1, in danno di tifosi del Manchester United, giunti in questo capoluogo in occasione della partita di Champions League Atalanta – Manchester United che avrà luogo alle ore 21:00 odierne presso il “Gewiss Stadium”.

Nella citata occasione, circa 25/30 soggetti, appartenenti a sodalizi ultras atalantini, dopo aver raggiunto l’esterno del locale, vestiti di nero e con il volto travisato da sciarpe, cappucci e cappellini, alcuni brandendo bastoni, hanno cercato di attingere i tifosi inglesi lì presenti con lancio di oggetti vari, tra i quali un fumogeno che colpiva le vetrate del locale, per poi allontanarsi pochi istanti dopo in direzione della limitrofa via Pascoli; nell’occorso una dipendente del locale veniva raggiunta al volto da una bottiglia di vetro, riportando lesioni con prognosi iniziale di 3 gg..

I soggetti in parola sono stati identificati grazie alla celere attività di indagine posta in essere dalla locale DIGOS che si è concretizzata, tra l’altro, in perquisizioni ad iniziativa ex art. 41 del T.U.L.P.S. che, nei confronti di due dei soggetti coinvolti, hanno dato esito positivo, consentendo il rinvenimento e successivo sequestro di indumenti di colore nero compatibili con quelli utilizzati dai facinorosi nell’aggressione in commento. A carico di uno dei due è, inoltre, stato posto sotto sequestro un bastone di legno, riportante la dicitura “Animal Kindom Bergamo” (noto gruppo ultras locale).

All’esito delle summenzionate attività di indagine, la DIGOS ha deferito alla Procura della Repubblica di Bergamo tutti e quattro i soggetti, ritenuti responsabili – in concorso con altre persone ancora in corso di identificazione, dei reati previsti dagli artt. 582 co. 2 e 585 c.p. (Lesioni aggravate), 612 co. 2 c.p. (Minaccia aggravata), 635 c.p. (Danneggiamento), 674 c.p. (Getto pericoloso di cose), 703 c.p. (Accessione ed esplosioni pericolosa) e art. 4 L. 110/75 (Porto di armi ed oggetti atti ad offendere).