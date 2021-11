Napoli-Lazio, i convocati di Spalletti: Insigne e Fabian ci sono, torna Demme

La lista dei giocatori a disposizione del tecnico per il match di questa sera allo stadio Maradona

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Lazio allo stadio Maradona. In lista tornano a disposizione Insigne e Fabian, come già annunciato ieri dall’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa e anche Diego Demme, che però ha potuto usufruire solo di un paio di allenamenti con la squadra dopo il Covid. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Marfella, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani

Centrocampisti: Demme, Elmas, Ruiz, Lobotka, Zielinkski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Petagna

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News