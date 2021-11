Infantino: «Basta speculazioni, un coefficiente definirà valore dei giocatori e commissioni degli agenti»

Il presidente della Fifa: “Nel 2019 sono stati spesi 7 miliardi di euro per i trasferimenti, 700 milioni sono andati in provvigioni degli agenti. Dobbiamo cambiare”

Infantino ha in mente una rivoluzione “matematica” del calciomercato. Il presidente della Fifa vuole sostituire il sistema delle commissioni per i procuratori, e persino di valutazione dei cartellini con un “calcolo matematico” dovrebbe decidere in maniera più oggettiva il valore economico dei giocatori.

Infantino – scrive Offthepitch – ha attaccato quella che ha definito la natura “speculativa” del mercato dei trasferimenti. Ha affermato che genera instabilità, e che le commissioni degli agenti non sono “giuste”.

“Nel 2019 sono stati spesi 7 miliardi di euro per i trasferimenti, 700 milioni sono andati in provvigioni degli agenti”, ha detto il presidente della Fifa. “Qualcosa non va. qualcosa deve cambiare”. Ha parlato di questo pacchetto di riforme come del “pezzo forte”. “La grande domanda è se dovremmo avere un calcolo matematico su quanto valore ha un contratto di un giocatore o se questo dovrebbe essere lasciato alla discrezione di club, agenti, intermediari o chiunque altro”.

“Credo che dovremmo seriamente cercare di rendere tutte queste regole un po’ più trasparenti di quelle che sono ora”.

Secondo Infantino serve una camera di compensazione: il 5% dell’attuale valore di mercato dei trasferimenti dovrebbe essere destinato ai club in via di sviluppo: sarebbe circa 350 milioni di euro, ovvero il 500% in più rispetto a quanto è finito nelle loro tasche nel 2019.