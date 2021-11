Gazzetta: Milan, Maignan potrà tornare in porta già domenica contro il Sassuolo

Il portiere del Milan, Mike Maignan, avrebbe dovuto tornare in campo a gennaio e invece sembra che il suo rientro avverrà in tempi dimezzati, già per il prossimo match contro il Sassuolo, scrive la Gazzetta dello Sport.

Il portiere rossonero ha ripreso a lavorare da un paio di giorni.

“Perché il polso sinistro operato il 13 ottobre in artroscopia è clinicamente guarito, e dall’area medica rossonera è arrivato il via libera per il ritorno in campo in tempi record: non ci sono controindicazioni, se non la prudenza del caso”.