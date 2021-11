Gazzetta: il Napoli non andrà sul mercato per sostituire Osimhen, Spalletti chiede un terzino sinistro

Il Napoli non prevede di ricorrere al mercato di gennaio per fronteggiare l’infortunio (con relativa lunghissima prognosi) di Osimhen. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Al momento sul mercato non sono previste operazioni. Perché non lo consentono i bilanci e perché comunque la rosa specie in attacco fornisce alternative che altre pretendenti allo scudetto non hanno”.

Spalletti utilizzerà Lozano per garantire la profondità prima di appannaggio di Osimhen. Petagna e Mertens si alterneranno nel ruolo di centravanti, Insigne sarà “più responsabilizzato”. C’è poi Ounas, che già con la Lazio potrebbe tornare in panchina.

Quello che il tecnico chiederà per il mercato è solo un terzino.

“Spalletti conta di risolvere in maniera competitiva la questione. Perché alla riapertura delle liste a gennaio, con la squadra in piena corsa su tutti i fronti, il tecnico non chiederebbe acquisti in attacco, ma un terzino sinistro che manca da troppo tempo nell’organico del Napoli. Perché si vincere col tassello giusto, non solo col nome altisonante”.