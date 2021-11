Biasin: «Quattro mesi dopo, l’addio di Conte ha creato più problemi al tecnico che all’Inter»

Su Libero, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla settimana «straordinaria» dell’Inter. E sul tonfo del Tottenham dell’ex Conte, che ha rimediato una brutta figura europea (sconfitta per 2-1 in Conference League) a cui il leccese ha fatto seguire una sfuriata delle sue. Finora, scrive Biasin, è più l’Inter che manca a Conte che Conte che manca all’Inter.

L’addio di Antonio Conte da Milano – ovvero dell’allenatore che all’Inter ha dato la mentalità vincente, non poco – è stato certamente traumatico, ma quattro mesi dopo pare aver creato più problemi al tecnico che alla sua ex squadra. L’Inter che «mi ha deluso il cambio di progetto» (cit. lo stesso Conte) continua in realtà ad avere un potenziale importante, al punto che, per il momento, non si sentono le assenze di tre “super-titolari” dell’anno passato (Eriksen per cause di forza maggiore, Hakimi per cessione volontaria del club, Lukaku per improvvisa scelta del giocatore).