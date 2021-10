Milo Manara: «Oggi si censura l’eros e non la violenza, così Internet diventa luogo della pornografia»

Sul Corriere della Sera una lunga intervista al disegnatore Milo Manara. Feltrinelli ha pubblicato da poco la sua

autobiografia «A figura intera».

Definisce la valenza culturale dell’erotismo:

«Qual è l’impulso più forte, quello che non si può sopprimere? Il sesso. E che cosa rende il sesso uno strumento di conoscenza del mondo? L’erotismo . È quello che ho sempre cercato di fare con i miei disegni. Raffigurando un corpo femminile che non sia semplicemente erotizzato, ma che abbia una sua grandezza. Ecco perché — almeno così mi dicono le tante femministe che apprezzano il mio lavoro —, nonostante le forme e la nudità, le donne che io rappresento conservano una certa distanza».

I corpi delle sue donne non sono perfetti come sembrano.

«Non sono perfetti. Se le sembrano tali è perché sono riuscito a rendere la psicologia di un personaggio. Il corpo non è nulla senza la psicologia. Questo lo aveva intuito perfettamente Federico Fellini , che era un ottimo disegnatore perché non faceva caricature, ma ritratti psicologici».

Manara racconta un aneddoto che coinvolse Umberto Eco.

Continua:

«Francamente non capisco perché ancora oggi continui ad esserci una profonda, culturale e naturale censura dell’eros e non della violenza. Prenda una qualunque serie televisiva. Donne fatte a pezzi, corpi maciullati, pistole. Nessuno dice nulla. Un’immagine erotica, invece, fa scalpore, non si può far vedere. Con il risultato che Internet è diventato il luogo chiave della pornografia. Perché le cose che girano in Rete sono pornografia, non eros».