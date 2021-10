Fiorentina-Napoli, la moviola: bene Sozza sul rigore, severi un paio di gialli

L’arbitro lombardo supera il test del Franchi, l’unico vero neo della sua prova è l’ammonizione non data a Nico Gonzalez per il fallo su Lozano

Gianluca Rocchi ha voluto condurre un test importante per saggiare la qualità di Simone Sozza della sezione di Seregno. Fiorentina-Napoli è senz’altro la partita più importante della carriera dell’arbitro lombardo e la prova è stata superata.

L’episodio potenzialmente più complesso, in cui Sozza si dimostra impeccabile, è il calcio di rigore assegnato al Napoli per il fallo di Martinez Quarta su Osimhen al 36’: il nigeriano viene toccato in corsa dal difensore proprio sul limite dell’area. Giusto assegnare il tiro dagli undici metri, così come è corretto ammonire l’argentino e non espellerlo perché l’intervento non aveva disinteresse nel giocare il pallone. Qualche protesta degli azzurri in occasione della rete proprio di Martinez Quarta per un fallo di Vlahovic, che però francamente sembra non esserci. Allo stesso modo Dragowski si era lamentato per la presunta irregolarità del contrasto con Insigne dopo la parata sul rigore, ma anche in questo caso è condivisibile la decisione dell’arbitro di non fischiare.

Giusti gli altri gialli comminati a Bonaventura, Mario Rui e Demme, mentre quelli mostrati a Pulgar e Anguissa a due minuti di distanza l’uno dall’altro non convincono appieno. Non che siano inventati, sia chiaro: sono entrambi due scivolate da dietro, che però non sono eclatanti. L’ammonizione manca invece a Nico Gonzalez, che al 49’ atterra Lozano da dietro senza possibilità di arrivare sul pallone mentre il messicano puntava all’area di rigore: i presupposti in questo caso c’erano proprio tutti.