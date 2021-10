Da Pasolini a Nick Hornby: il calcio è cultura, altro che materia per bifolchi

Credo che, come tutti i fenomeni sociali, il calcio si sia guadagnato un posto di tutto rispetto nella classifica di quelli in grado di spiegare gli esseri umani e le relazioni fra di essi. D’altra parte Nick Hornby, che a mio avviso ha scritto capolavori assoluti della narrativa (Alta fedeltà, About a boy) è ricordato soprattutto per Febbre a 90: un libro secondo me qualitativamente minore ma che, raccontando nel suo arco temporale una stagione dell’Arsenal vissuta dentro il vecchio Highbury, è in grado di solleticare le corde di un universo di lettori che finiscono inevitabilmente per identificarsi con il protagonista, eccezion fatta per il colore della maglietta. E cosa dovremmo dire, poi, del Sudamerica, dove il calcio è religione? Da Galeano in giù, il pallone può essere considerato un genere letterario a sé. Anche in Italia abbiamo un’ottima tradizione capace di elevare a letteratura quel che accade sul terreno di gioco: penso a Brera, a Gianni Mura. A Napoli abbiamo avuto un grande Pacileo. Circoscrivendo la questione al romanzo, mi viene in mente il bravissimo Marco Marsullo, giovane e anch’egli napoletano. E tutti (spero) abbiamo letto da bambini le poesie di Saba dedicate a questo sport.

Per questo ho sempre rigettato l’idea che il calcio fosse una passione da nascondere, come se dovessimo vergognarci. Si può essere poeti e calciatori (te lo ricordi Ezio Vendrame?). Puoi essere letterato e ala sinistra, portiere e direttore d’orchestra. Poi possiamo parlare finché si vuole della geografia delle curve, ma sarebbe sbagliato far di tutta l’erba un fascio. Sì, ci sono i razzisti, gli stupidi e gli ignoranti. I delinquenti e i faccendieri. Il fatto è che puoi trovarli allo stadio come in ufficio, o al bar, o nella chat dei genitori per chi ha figli studenti. Semmai, l’unica voce a fattor comune è il senso di appartenenza, in nome del quale si sacrificano la propria identità – e a volte anche la propria dignità – perché l’altro tifa per una squadra diversa dalla nostra. Ma questo, tu mi insegni, è tuttora diretta emanazione dell’Età dei Comuni: un campanilismo pedatorio ancora più spinto di quando ci si ammazzava solo fra Guelfi e Ghibellini. A proposito: sono convinto che, se vivesse , potremmo trovare Dante impegnato a sgolarsi per la Viola in curva Fiesole. Sicuramente gli striscioni avrebbero rime migliori…