Caro Insigne, non stuzzicare lo Spalletti che dorme

L’allenatore ha già dimostrato con Totti e con Icardi che non è tipo da lasciarsi intimidire. Forse è il caso di pensare a un altro rigorista

Cesare – Caro Guido salutiamo la capolista. Il Napoli primo in classifica con 7 vittorie su 7 partite. Questa volta partita dura ma vinta meritatamente. La squadra azzurra ha concesso agli avversari oltre al goal solo un paio di tiri parati tranquillamente da Ospina e oltre ai due goal realizzati ha avuto alcune occasioni importanti (Lozano all’inizio, la rovesciata bellissima di Osimhen uscita di poco con il portiere avversario fermo, Elmas nel secondo tempo su grande assist di Osimhen).

Guido – Io credo che siamo andati in difficoltà nella prima mezzora del primo tempo perché non riuscivamo a giocare subendo il pressing ossessivo dei viola che correvano più di noi (ricordiamo per inciso che i viola hanno il limite di crollare nel secondo tempo.) Poi… schema spallettiano con palla al buio in profondità di Fabian Ruiz per Osimhen che ha determinato il fallo da rigore. Nel secondo tempo partita sotto controllo del Napoli che ha lottato e bloccato la Fiorentina.

Cesare – In difesa prova monumentale di Koulibaly che ha dominato e ottima gara di Rrahmani autore anche di un gran gol di testa su calcio piazzato. Sul quale si vede la mano dell’allenatore che ha pilotato la punizione facendo battere a sorpresa Zielinski in attuazione di uno schema evidentemente preparato. Non mi è piaciuta la marcatura di Vlahovic sui calci d’angolo viola con un assist per il gol del loro vantaggio e due opportunità, Marcando il Napoli a zona lui si posizionava sul secondo palo in posizione un po’ arretrata cercando la marcatura debole di Fabian Ruiz.

Guido – A proposito della difesa io, merettiano convinto, devo convenire che Ospina dà gran sicurezza sia nei pali che nelle uscite ed è un riferimento per i suoi difensori nella costruzione dal basso. Penso che sia diventato titolare inamovibile per Spalletti.

Cesare – A centrocampo prova meno brillante rispetto al solito di Anguissa nel primo tempo. Poi nella ripresa ha fatto una gran partita. Zielinski è stato autore, come in coppa, di una prova incolore ed evanescente anche se ha avuto il merito (unica cosa buona della sua partita) di aver calciato una gran punizione sul gol di Rrahmani.

Guido – In attacco solita grandissima prestazione di “Iradiddio” Oshimen che è diventato lo spauracchio delle difese avversarie. Secondo me vale da solo mezzo Napoli. Pensa che dà anche una grande mano anche in difesa, non solo con il primo pressing sul portiere o il difensore che per primo gioca la palla, ma anche con un contributo importante con i colpi di testa sui calci piazzati avversari. Inoltre motiva e sprona continuamente i compagni. Buona prova sia di Lozano che poi di Politano.

Cesare – Una considerazione a parte merita Insigne: a parte che in 7 partite ha sbagliato due rigori che ci potevano costare caro (con il Venezia e oggi con la Fiorentina e qui Spalletti dovrebbe cominciare a pensare ad una alternativa dagli 11 metri), oggi dopo una prova scialba è ricaduto nei vecchi vizi protestando e non salutando l’allenatore alla sostituzione. Il capitano , che è fondamentale per il Napoli, deve capire che rispetto ad inutili personalismi è più importante il raggiungimento del risultato e quindi deve far fare il suo lavoro al tecnico.

Guido – Hai ragione al 100%. Insigne ha giocato una partita non al suo livello a prescindere dal rigore fallito. Meritava di uscire prima eppure non ha resistito a fare il “capuzziello”. Una cosa francamente da evitare. Tanto più che come tu hai detto è importantissimo nel gioco del Napoli. Inoltre visti i precedenti con Totti e Icardi, è meglio non stuzzicare troppo Spalletti che sicuramente non si lascia intimidire. Per carità nulla è accaduto di irreparabile ma quando sei Insigne non ti puoi permettere sbavature perché tutto quello che fai fa notizia.

Cesare – Hai ragione. Ma ribadiamo ancora che abbiamo bisogno per inseguire il nostro sogno del migliore Insigne. È vero che siamo solo ad inizio campionato e sono state disputate solo 7 partite ma comunque direi che dopo la vittoria di oggi (non era facile vincere a Firenze) il Napoli si è candidato ufficialmente a lottare per le posizioni di vertice e noi siamo giustificati nell’inseguire il nostro sogno. Allora tutti facciano un bagno di umiltà senza creare problemi.