Campania, 406 positivi e tasso all’1,7%, aumentano i ricoveri

Il bollettino dell’Unità di Crisi. I test effettuati sono quasi 24mila. +4 in terapia intensiva e +3 nella degenza ordinaria. 1 deceduto.

In base al bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania, i positivi del giorno, in Campania, sono 406, calcolati su un totale di 23.637 test effettuati. Si conta 1 vittima nelle ultime 48 ore. Il tasso è all’1,7% (ieri era allo 0,6%).

Per quanto riguarda la situazione dei posti letto, si registra un aumento dei ricoveri. Ci sono infatti 21 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 17) e 183 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 180).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 183

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.