Amazon: «Far vedere la Serie A o altri sport? Tutto è possibile, vogliamo innovare ancora»

La Gazzetta dello Sport intervista Marie Donoghue, vice presidente Global Sports Video di Amazon. Si dice molto contenta dei risultati ottenuti in Italia negli ultimi mesi, con la trasmissione delle partite di Champions, e non esclude altre opportunità nel nostro Paese.

«I tifosi italiani sono tra i più passionali del mondo, le partite di Champions sono uno spettacolo straordinario. La nostra filosofia è arrivare nei Paesi con gli eventi più importanti e più seguiti. Negli Usa trasmettiamo il football Nfl, in Inghilterra la Premier: abbiamo pensato che la Champions potesse essere il modo giusto per accontentare il pubblico italiano. Ma vogliamo anche pensare a nuove opportunità per l’Italia in futuro».