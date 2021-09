Vanna Marchi e sua figlia tornano in tv per una maratona di 101 ore: «Ce la faremo senza pippare»

Le due donne vogliono entrare nel Guinness: «L’idea ci è venuta in carcere. Faremo un test antidroga in diretta tv, nessuno mai lo ha fatto»

Vanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, si preparano ad un tour de force di 101 ore di diretta televisiva, questa sera, sul canale digitale 163 GO TV, a partire dalle 22.30. Lo racconta la Nobili in un’intervista a Libero. L’idea è quella di entrare nel Guinness dei Primati. La maratona sarà visibile anche in streaming su Atena Tv e su Instagram.

«Non è una follia ma un tentativo serio di arrivare a 101 ore continue di diretta, Patrizio Roversi e Syusy Bladi si fermarono a 100 nel lontano 1987, su Rete 7. Dobbiamo superarli».

L’idea è nata durante la permanenza delle due donne in carcere: accusate di “associazione finalizzata alla truffa” e condannate a 9 anni e mezzo di reclusione, ne hanno scontati 6 e mezzo grazie a un indulto e alla riduzione della pena.

«Di notte, quando in cella faticavo a dormire, pensavo a come riportare mamma in uno studio televisivo. Mi scervellavo e volevo trovare qualcosa per restituirla alla sua dimensione. Da qui l’idea del record»

La Nobile giura: niente droghe per arrivare all’obiettivo.

«Ci daremo il cambio. Un riposino breve, di 20 minuti, poi subito di nuovo davanti alle telecamere per raccontare quello che è successo nella nostra vita, i momenti drammatici, tristi e quelli divertenti. Ma non solo. Avremo molto ospiti perché lo studio sarà aperto a tutti: amici, personaggi famosi, star e anche gente comune. Tutti coloro che saranno interessati potranno venire in studio e avranno a disposizione un microfono. E ci sarà un test speciale, per noi. In diretta io e mamma ci sottoporremo a un test antidroga per dimostrare che raggiungeremo 101 di diretta tv senza pippare. Proprio così. Lo scriva. Nessun altro anchor-man della televisione italiana ha mai fatto altrettanto!».